Кучму назвали "Почесним громадянином Чернігівської області"

Як передає кореспондент УНІАН, урочисте вручення за участі депутатів облради і керівників структурних підрозділів пройшло у Чернігівській обласній раді.

Хоменко подякував Кучмі за внесок у розбудову Чернігівщини та реалізацію низки проектів задля поліпшення соціально-економічного розвитку краю. Зокрема, йдеться про будівництво доріг та мостів, реконструкцію лікарень і шкіл, реставрацію храмів.

Нині Кучма, за словами голови облдержадміністрації, робить вагомий внесок у розвиток освіти регіону, підтримує талановитих студентів і обдарованих дітей.

Президент України зазначив, що ця зустріч в обласній раді для нього була несподіванкою. Він подякував за те, що обласна рада присвоїла йому таке звання. "Чернігівщина була і є моїм рідним краєм, я завжди це підкреслюю", - сказав Кучма.

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Як повідомляв УНІАН, 18 вересня 2013 року Чернігівська обласна рада присвоїла звання "Почесний громадянин Чернігівської області" колишньому прем'єр-міністру України, уродженцю регіону Віталію Масолу. Натомість кандидатури Президентв України (1994-2004) Леоніда Кучми та Героя України, екс-спікера парламенту Івана Плюща викликали дискусію серед депутатів. Питання виносилося на розгляд двічі, але жодного разу не набрало необхідної кількості голосів.

Перебуваючи у Чернігові 3 жовтня, на питання, чи не ображається він на депутатів облради, Кучма сказав журналістам, що не ображається: "Це дурна річ. Я не звертався і не просив. Мені це не потрібно, абсолютно не потрібно".

27 листопада 2013 року Чернігівська облрада ще раз розглянула це питання і присвоїла Кучмі та Плющу звання "Почесний громадянин Чернігівської області".