Міліція розпочала провадження за фактом замаху на вбивство судді у Кременчуці

Міліція розпочала кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство судді у Кременчуці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Полтавської області.

За даними прокуратури, у суддю Автозаводського районного суду міста, який повертався додому з роботи, було здійснено кілька пострілів.

Наразі Крюківським райвідділом Кременчуцького МВ УМВС України в області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Створено слідчу групу. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Кременчука. Хід розслідування взято на контроль прокуратурою Полтавської області.

Як повідомляв УНІАН, суддю Автозаводського райсуду невідомий серйозно поранив увечері 11 лютого.

Попередньо відомо, що кулі зачепили стегно і хребет. Суддя госпіталізований в реанімацію.