У День Валентина в посольстві США зізналися Україні в любові

11:27, 14 лютого 2014
Суспільство
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Співробітники Посольства США в Україні привітали українців з Днем святого Валентина і розповіли, за що люблять Україну.

В посольстве США записали видеовалентинку для Украины (на фото - Джеффри Пайетт)

Відеопривітання опубліковане на YouTube.

"Я люблю Україну і гори Карпати", - сказав посол США Джеффрі Пайєтт, та додав «Вітаємо з Днем Валентина, Україно!».

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Співробітники диппредставництва у привітальному відео по черзі розповідають, за що вони люблять Україну. Зокрема, їм подобаються красива природа, багата історія, а також «енергія людей, які хочуть кращого майбутнього». Розповіді супроводжуються фотографіями, на яких зображені співробітники посольства та різні куточки України.

Більшість людей говорять привітання українською мовою.

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