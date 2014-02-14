У День Валентина в посольстві США зізналися Україні в любові
11:27, 14 лютого 2014Суспільство
0 0
Співробітники Посольства США в Україні привітали українців з Днем святого Валентина і розповіли, за що люблять Україну.
У посольстві США записали відеовалентинку для України (на фото - Джеффрі Пайетт)
Відеопривітання опубліковане на YouTube.
"Я люблю Україну і гори Карпати", - сказав посол США Джеффрі Пайєтт, та додав «Вітаємо з Днем Валентина, Україно!».
Читайте такожБіля Посольства США в Києві спалили портрет Нуланд
Співробітники диппредставництва у привітальному відео по черзі розповідають, за що вони люблять Україну. Зокрема, їм подобаються красива природа, багата історія, а також «енергія людей, які хочуть кращого майбутнього». Розповіді супроводжуються фотографіями, на яких зображені співробітники посольства та різні куточки України.
Більшість людей говорять привітання українською мовою.
Відео Посольство США в Україні
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter