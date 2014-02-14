Остаточне закриття трьох блоків ЧАЕС оцінено у понад 385 млрд грн

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Чорнобильської АЕС із посиланням на експертний звіт держпідприємства «Укрдержбудекспертиза».

«Позитивний висновок експертизи проекту «Остаточне закриття та консервація блоків № 1, 2, 3 Чорнобильської АЕС» є важливим етапом у процесі виведення ЧАЕС із експлуатації, оскільки дозволяє отримати в установленому порядку дозвіл на виконання робіт і перейти до етапу зняття ЧАЕС із експлуатації», - йдеться в повідомленні.

Також у повідомленні зазначається, що остаточною метою проекту є приведення блоків № 1, 2, 3 у стан, який дозволить забезпечити безпечне контрольоване зберігання радіоактивних речовин і джерел іонізуючого випромінювання, що знаходяться в них, протягом усього періоду витримки реакторних установок (до 50 років) і безпечний демонтаж реакторних установок.

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Роботи за проектом, як йдеться в повідомленні, буде виконано по черзі: реконструкція системи протипожежного водопостачання, демонтаж і подрібнення технологічних каналів і каналів системи управління та захисту блоків 1, 2, 3, консервація реакторів і локалізація зони консервації блоків 1, 2, реконструкція шатрів центрального залу реакторних установок і демонтаж завантажувально-розвантажувальних машин блоків 1, 2, консервація реактора та локалізація зони консервації блоку 3, й останнє - реконструкція шатра центрального залу реакторної установки і демонтаж завантажувально-розвантажувальної машини блоку 3.

Як раніше повідомляв УНІАН, за словами гендиректора ЧАЕС Ігоря Грамоткіна, підтримка безпечного стану майданчика Чорнобильської АЕС і проведення робіт зі зняття з експлуатації енергоблоків станції щорічно обходиться держбюджету в 50 млн євро.

На створення на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС інфраструктури для поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами в 2013 році було передбачено 52,553 млн грн.

Підприємство «Новарка» акредитоване в Україні для виконання проекту будівництва нового укриття для Чорнобильського фонду «Укриття».

Завершення робіт із будівництва об'єкту «Укриття» на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС планується до 2015 року. Вартість спорудження оцінюється в 980 млн євро, при цьому в контрактах із концерном «Новарка» зафіксована сума 935 млн євро.