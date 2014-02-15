Комітет з Шевченківської премії визначив список лауреатів

Офіційно вони стануть лауреатами після відповідного указу президента України, повідомляє ZN.UA.

Цього року було представлено близько 60 творів претендентів на найвищу державну премію України. До третього туру дійшли 11 претендентів, з яких шляхом голосування було відібрано 5.

Читайте такожЯнукович доручив Кабміну збільшити розмір Шевченківської премії до 520 тисяч гривень Претендентами стали:

Література

Мирослав Дочинець - за романи "Криничар. Діярюіш найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії" і "Горянин. Води господніх русел".

Літературознавство і мистецтвознавство

Ірина Гаюк - за книгу "Ілюстрована енциклопедія вірменської культури в Україні".

Музичне мистецтво

Людмила Монастирська - за виконання провідних партій в оперних виставах Національної опери України в сезонах 2009-2013.

Образотворче мистецтво

Любомир Медвідь - за цикл художніх творів "Ремінісценції".

Театральне мистецтво

Василь Василенко (диригент-постановник), Марія Курочкіна (режисер-постановник), Людмила Стрельцова (хормейстер-постановник), Василь Рябенький (художній керівник проекту), Тетяна Плеханова (исполнительнинца партії Зенти) - за оперу Р.Вагнера "Летючий голландець" у Донецькому національному академічному театрі опери та балету ім. А.Солов'яненка.