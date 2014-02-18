В Макіївці на шахті "Північна" загинули шестеро гірників
00:31, 18 лютого 2014Суспільство
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В понеділок, 17 січня на шахті "Північна" Державного підприємства "Макіїввугілля" сталася аварія. За попередніми даними, загинуло шестеро гірників.
В Макіївці на шахті "Північна" загинули шестеро гірників
Як повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації, викид газо-повітряної суміші стався близько 20:47. Під час аварії в шахті перебувало 88 осіб.
"Шестеро гірників, за попередніми даними, смертельно травмовані. Ще п'ятеро шахтарів звернулися за допомогою в медпункт підприємства. Вони будуть доставлені в обласний опіковий центр та інші лікувальні установи",- йдеться в повідомленні.
Наразі на шахті працюють відділення воєнізованої гірничо-рятувальної служби. На місце виїхав голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький.
Для розслідування причин аварії створено урядову комісію, яку очолив в.о. віце-прем'єра Юрій Бойко, який у вівторок вранці вилітає до Донецька.
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