“Беркут” блокував Криворізьку митницю

Сьогодні з 11.00 до 12.45 робота Криворізької митниці була блокована підрозділами “Беркут” та співробітниками відділення державної служби по боротьбі з економічними злочинами (ВДСБЕЗ) Криворізького міського управління УМВС в Дніпропетровській області.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба митниці.

Згідно з повідомленням, на всіх поверхах митниці озброєні люди в масках перекрили виходи, повністю обмеживши пересування працівників митниці по адміністративному приміщенню.

За санкцією прокурора міста Кривого Рогу Сергій БОРИСОВА в кабінеті начальника митниці проводився обшук на підставі Постанови про проведення обшуку від 26 грудня 2007 р. з метою виявлення та вилучення технологічної схеми взаємодії митного поста “Криворіжсталь” з відповідними службами Криворізького відділення залізниці та комбінату “Криворіжсталь” при митному оформленні вантажів, затвердженої 12 грудня 2002р., а також книги реєстрації наказів Криворізької митниці за 2002 р. Ці дії були проведені в рамках Кримінальної справи № 58079413, порушеної стосовно службових осіб Криворізької митниці за ст. 364 ч.1 Кримінального кодексу України.

Начальник митниці Микола ЛУКАШ у зв’язку з цим заявив, що співробітники підрозділу “Беркут” та ВДСБЕЗ Криворізького МУ УМВС в Дніпропетровській області здійснили незаконні дії стосовно посадових осіб митниці, а саме захопили приміщення митниці та майже на дві години паралізували роботу державної установи. “Це не перший випадок безпідставних нападок на керівництво митниці. В минулому неодноразово на керівників митниці і на мене особисто порушувались кримінальні справи, які були визнані судами різних інстанцій безпідставними. Отже, на сьогодні я підкреслюю, що існує упереджене ставлення до Криворізької митниці з боку прокурора міста С.БОРИСОВА, який, я вважаю, має на меті усунення мене з посади та зайняття керівних посад в митниці іншими особами, які були б вигідними йому”, - заявив М.ЛУКАШ.