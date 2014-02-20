В Умані невідомий розстріляв міліцейський автомобіль – ЗМІ



Як повідомляє видання «Вечірня Умань», напад стався приблизно о 18.30. Молодик вистрілив 5 разів у новий патрульний автомобіль Toyota Prius.

Лише одна куля влучила у авто. Автомобіль стояв уже не перший день в центрі Умані між картинною галереєю та міською радою.

Постраждалих немає. Міліція не дає жодних коментарів.