В Умані невідомий розстріляв міліцейський автомобіль – ЗМІ
01:01, 20 лютого 2014Суспільство
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В місті Умань Черкаської області ввечері 18 лютого невідомий молодик розстріляв міліцейський автомобіль.
Як повідомляє видання «Вечірня Умань», напад стався приблизно о 18.30. Молодик вистрілив 5 разів у новий патрульний автомобіль Toyota Prius.
Лише одна куля влучила у авто. Автомобіль стояв уже не перший день в центрі Умані між картинною галереєю та міською радою.
Постраждалих немає. Міліція не дає жодних коментарів.
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