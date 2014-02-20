В Умані невідомий розстріляв міліцейський автомобіль – ЗМІ

01:01, 20 лютого 2014
Суспільство
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В місті Умань Черкаської області ввечері 18 лютого невідомий молодик розстріляв міліцейський автомобіль.


Як повідомляє видання «Вечірня Умань», напад стався приблизно о 18.30. Молодик вистрілив 5 разів у новий патрульний автомобіль Toyota Prius.

Лише одна куля влучила у авто. Автомобіль стояв уже не перший день в центрі Умані між картинною галереєю та міською радою.

Постраждалих немає. Міліція не дає жодних коментарів.

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