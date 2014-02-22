У Одесі ліквідовано пожежу у Військовій академії.

Як повідомили УНІАН у відділі у зв'язках зі ЗМІ та громадськістю головного управління ДСНС в Одеській області, сьогодні о 7.06 на пункт зв'язку служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на третьому поверсі Військової академії Одеси Міноборони України. Старовинна триповерхова будівля розташована за адресою Фонтанська дорога, 10 (район 4-ої станції Великого Фонтану).

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«Через декілька хвилин, за підвищеним рангом виклику № 2, на місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи. З вікон третього поверху головного навчального корпусу виривалося відкрите полум'я. З приміщень навчального корпусу самостійно вийшли 10 курсантів, які несли чергову службу. Як з'ясувалося, осередок вогню перебував у кабінеті на 3-му поверсі. По дерев'яних перекриттях вогонь швидко перекинувся на дах», - повідомили у відділі.

Пожежу успішно ліквідовано. Зараз розбирають конструкції даху. Площа пожежі - 250 кв.м. На місці події працювали 13 одиниць пожежної і спеціальної техніки і 55 чоловік особового складу Держслужби України з надзвичайних ситуацій. Причина загоряння встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі загорілася Військова академія.