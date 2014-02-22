В Одесі горить Військова академія
11:24, 22 лютого 2014Суспільство
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Пожежа відбувається на 3-му поверсі триповерхової будівлі академії.
В Одесі горить Військова академія / Валентин Влахович / vk.com
В Одесі горить Військова академія.
Як передає кореспондент УНІАН, пожежа відбувається на 3-му поверсі триповерхової будівлі академії, яка розташована на 4-й станції Великого Фонтану.
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На місці працюють підрозділи головного управління ДСНС в Одеській області.
За попередніми даними, постраждалих немає.
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