В Одесі горить Військова академія

Пожежа відбувається на 3-му поверсі триповерхової будівлі академії.

В Одесі горить Військова академія. Як передає кореспондент УНІАН, пожежа відбувається на 3-му поверсі триповерхової будівлі академії, яка розташована на 4-й станції Великого Фонтану. Читайте такожУ Львові горить база “Беркуту” На місці працюють підрозділи головного управління ДСНС в Одеській області. За попередніми даними, постраждалих немає.

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