З Михайлівського монастиря вивезли всіх поранених

З Михайлівського монастиря на даний момент вивезли вже всіх поранених.

Як передає кореспондент УНІАН, водночас на території монастиря працює організований Громадським сектором Євромайдану пункт допомоги постраждалим та їхнім сім'ям.

Зокрема, як повідомив УНІАН один з активістів, громадські активісти опікуються двома важкопораненими від куль, які перебувають сьогодні на лікуванні у 17-й лікарні Києва. Громадські активісти також збирають допомогу для сімей активістів, вбитих під час останніх подій в Києві.

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Також на території Михайлівського монастиря працюють пункти відправки активістів Майдану додому. Зараз цей процес активізувався, зокрема планується відправити декілька автобусів до Львівської області.

На території монастиря відкриті також курси з надання першої медичної допомоги пораненим і постраждалим. Волонтери поклали на землю декілька манекенів, умовно постраждалих, і показують всім бажаючим, як треба надавати першу медичну допомогу.

Фотогалерея "Михайлівський собор став шпиталем і базою відпочинку"