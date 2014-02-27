В останній день зими температура в Україні може піднятися до 12° тепла

Тому вже у денні години в більшості областей температура повітря підвищиться до 2-8 градусів тепла, а на Закарпатті вона складе +6 +12 градусів. Вночі ще буде прохолодно, в межах 0-5 морозу, на крайньому заході та півдні місцями 0-5 тепла, повідомляє Opogode.ua.

У більшості областей переважатиме високий атмосферний тиск, тому опади малоймовірні. Тільки в південно-східній частині атмосферний фронт обумовить невеликі опади переважно у вигляді дощу.

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На заході істотних опадів не очікується. Температура повітря вночі 0-5 морозу, місцями 0-3 тепла, вдень 1-6 тепла, на Закарпатті +6 +12 градусів.

У північних областях переважно сухо. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень 0-6 градусів тепла.

У центральних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень 1-6 градусів тепла.

На сході часом дощ, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень від 1 морозу до 5 градусів тепла.

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На півдні вночі дощ, місцями з мокрим снігом, вдень опади пройдуть лише у Запорізькій області. Температура повітря вночі від 4 тепла до 1 морозу, вдень +1 +7 градусів.

У Києві без істотних опадів. Температура повітря вночі 0-2 морозу, вдень 0-2 градуси тепла.

Вітер в Україні південно-східний, 5-12 м/с.