Канал Дунай-Чорне море почне діяти до кінця року

Глибоководний канал Дунай-Чорне море до кінця цього року почне працювати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив журналістам міністр транспорту та зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ.

За його словами, всі роботи з організації судноплавства на каналі були раніше організовані неправильно. «Фахівці стверджують, що технологічно робота по каналу була організована безграмотно», - сказав він. Зокрема, за його словами, канал вимивали (заглиблювали), не побудувавши греблю, внаслідок чого він постійно замулювався. «Був нескінченний процес і витрата грошей», - зазначив він. Тому, за словами міністра, спочатку буде побудована гребля, а потім буде прочищено канал.

Довідка УНІАН. 12 травня 2004 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про будівництво в українській частині дунайського гирла Бистре 3,5-кілометрового глибоководного каналу Дунай - Чорне море. 26 серпня 2004 року в Одеській області відбулося урочисте відкриття першої черги цього каналу.

На будівництво першої черги каналу Дунай - Чорне море глибиною до 5,8 м було витрачено близько 150 млн. грн. Проте канал замулився й судноплавство було зупинено.

Відновлення навігаційного прорізу для забезпечення проходу суден із осадкою 5,0 м по каналу було зроблено до весни 2007 р. З кінця квітня в експериментальному режимі було відновлено судноплавство по каналу Дунай-Чорне море, повністю відкрити судноплавство планувалося з травня, потім із осені 2007 р., проте цього так і не відбулося.

Повний розвиток каналу передбачає подальші роботи для осадки суден 7,2 м. Довжина суднового ходу має становити 172,36 км, довжина морського підхідного каналу – 3,432 км.

Минулого року тодішній міністр транспорту та зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ заявляв, що будівництво греблі й поглиблення каналу «Дунай-Чорне море» буде завершено до кінця 2007 р.