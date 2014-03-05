МВС спростило процедуру реєстрації місця проживання немовлят

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної міграційної служби України, тепер батькам не потрібно окремо реєструвати новонароджених дітей. Дані щодо місця проживання дитини для реєстрації міграційній службі надає орган соціального захисту, у якому оформлюється відповідна соціальна допомога.

Спрощення процедури реєстрації місця проживання дитини передбачено наказом МВС України від 21 січня 2014 №43, який набрав чинності цими днями.

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Відповідно до наказу, органи соціального захисту надають підрозділам міграційної служби дані про місце проживання, які зазначив законний представник новонародженої дитини у заяві про призначення допомоги при народженні дитини.

Раніше реєстрація місця проживання дитини була обов’язковою умовою при зверненні до органів соцзахисту, отже нововведення зекономить батькам час на відвідування підрозділу міграційної служби для здійснення такої реєстрації та отримання довідки.

У разі, якщо батьки дитини проживають за різними адресами, при зверненні до органів соцзахисту необхідно буде окремо зазначити, що місце проживання дитини погоджено обома батьками.

Якщо під час опрацювання даних міграційною службою буде встановлено, що місце проживання одного з батьків дитини або її законного представника не зареєстровано або в реєстрації місця проживання дитини відмовлено, про це негайно буде повідомлено орган соціального захисту населення.