Кількість загиблих у протестних акціях досягла 100 осіб - МОЗ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, 5 березня у Київській лікарні №12 померла особа, яка з 28 лютого 2014 року перебувала на лікуванні.

Станом на 6.00 6 березня з 10.20 18 лютого з місця загострення сутичок у центрі міста Києва до бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я міста Києва за медичною допомогою звернулося 1075 постраждалих, 698 з них було госпіталізовано.

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На лікуванні в закладах охорони здоров’я м. Києва на сьогодні знаходиться 216 осіб.

За останню добу за медичною допомогою до бригад екстреної медичної допомоги звернулося 36 осіб, 22 з них госпіталізовано.

Інформацію щодо стану госпіталізованих і загиблих їх близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії у м. Києві: 15-03.