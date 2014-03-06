ГПУ планує скоротити 1 тис. посад – Махніцький

14:30, 06 березня 2014
Суспільство
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У Генеральній прокуратурі України вивчають можливість реорганізації органів прокуратури та планують скоротити штат відомства на 1 тис. працівників.

Махніцький попередив про заплановане скорочення

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, про це в.о. генерального прокурора Олег Махніцький повідомив вчора в ефірі «5-го каналу».

«Сьогодні ми розглядаємо можливість реорганізації органів прокуратури, зокрема в тому, що стосується скорочення штатів відомства», - сказав Махніцький.

За його словами, найближчим часом у структурі планується скоротити 1 тис. посад.

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Необхідність таких змін в.о. генпрокурора пов’язує, в першу чергу, з дублюванням функцій окремих підрозділів органів прокуратури. Махніцький нагадав, що раніше звільнив усіх прокурорів областей і на сьогодні в деяких регіонах вже призначено нових керівників обласних прокуратур.

Махніцький підкреслив, що підбір кадрів в органи прокуратури відбувається виключно за професійним принципом.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого виконуючий обов’язки Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов призначив Махніцького виконуючим обов'язки генпрокурора України.

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