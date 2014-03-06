Донецький «Беркут» перетворено в «Спеціальний загін міліції особливого призначення»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу начальник Донецького міськуправління міліції Максим Кириндясов.

За його словами, Міністерство внутрішніх справ ініціювало повну переатестацію донецького «Беркута».

«Повністю пройшов переатестацію раніше розформований спецпідрозділ «Беркут». Тепер це називається «Спеціальний загін міліції особливого призначення». Повністю по них усіх підписано наказ, і цей підрозділ у повному складі несе службу із захисту законних інтересів громадян», - сказав Кириндясов.

Він також зазначив, що донецька міліція поки не потребує підкріплення в зв'язку зі складною ситуацією в місті, проте одержить таку підтримку в разі потреби.

Як повідомляв УНІАН, новий міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розформував спецпідрозділ міліції "Беркут", ухвалив провести атестацію чотирьох тисяч співробітників і створити новий підрозділ.

5 березня в центрі Донецька проходив 5-тисячний мітинг проти й за єдину Україну і в цей же час близько 2 тисяч проросійських активістів проводили мітинг під прапорами Росії. Учасники проросійської акції постійно виявляли агресію, намагалися перешкодити, закидаючи своїх супротивників сирими курячими яйцями й пакетами з борошном.

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Міліція потрійним кордоном розділяла учасників двох мітингів. Проросійські учасники акції залишилися біля самого пам'ятника В. Леніну, а мітингувальники за єдину Україну по периметру розтягнулися на всю площу.

Після закінчення мітингу міліція утворила коридор для того, щоб мітингувальники залишили площу зі зворотного від проросійських активістів боку. Деяким проросійським активістам вдалося влаштувати сутичку – вони накинулися на нечисленних прихильників єдиної України. Бійку була зупинено працівниками міліції.