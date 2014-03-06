До Вінниці прибули перші біженці з Криму

Як повідомили УНІАН у департаменті у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, наразі обласна та міська влада надають їм всю необхідну допомогу.

Дві сім’ї, в яких виховуються 8 дітей, приїхали з села Дорожне Бахчисарайського району. Сьогодні кримчани проживають у приміщенні гуртожитку, яке надала обласна влада.

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На сьогоднішній день за сім’ями закріплено соціального працівника Міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, який допомагатиме їм адаптуватись у Вінниці. Також вирішується питання про переведення соціальної допомоги, яку вони отримують на дітей, з Криму до Вінниці.

За інформацією директора департаменту адміністративних послуг Сергія Кудлаєнко, кримчанам організовано харчування, а підприємці міста готові й надалі забезпечувати таких людей усім необхідним на території міста.

Міська влада також допомогла врегулювати питання із їх медичним обслуговуванням. В сім’ях вже побували лікарі, які оглянули дітей, познайомились із родинами та залишили контакти медичних закладів, куди вони зможуть звертатись у разі необхідності.