В Одесі відмінили Гуморину

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, 6 березня у мерії пройшла погоджувальна рада, на якій були присутні представники всіх депутатських фракцій і груп, представлених у міськраді.

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«Депутати одностайно вирішили, що у зв'язку зі складною обстановкою в країні, святкування Гуморини не проводитиметься як загальноміський захід. Проте творчі колективи, громадські організації, одесити і гості міста, які виявили бажання відсвяткувати 1 квітня, зможуть провести свої акції», - повідомили в департаменті.

Довідка УНІАН. Перша Гуморина в Одесі відбулася у 1973 році. У 1976 році її заборонила влада України і Одеси. Поновилося свято сміху наприкінці 1980-х.