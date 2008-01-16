Американці готують другий варіант вручення «Оскара»

Американська кіноакадемія готує два варіанти сценарію для проведення 80-ої церемонії вручення премії «Оскар», яка запланована на 24 лютого 2008 року. Як пише журнал The Vanity, щорічна церемонія може пройти за звичним сценарієм, проте, у зв`язку зі страйком голлівудських сценаристів, виникла необхідність створення другого варіанту події. Деталі другого сценарію не розголошуються.

Газета.ру