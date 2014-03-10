У заблокованому штабі командування ВМС України з’явилася капличка

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі командування українських ВМС.

Капличка облаштована у спеціально відведеній робочій кімнаті одного з управлінь штабу флоту, приміщення якого раніше були освячені православним священником.

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"Військовослужбовці, так само, як і інші громадяни, мають право задовольняти свої релігійні потреби. На жаль, через блокування штабу це стало практично неможливим, їхні права порушувалися. Саме через це було прийнято рішення облаштувати капличку безпосередньо на території штабу", - сказав командувач ВМС України контр-адмірал Сергій Гайдук.

У капличці є усе необхідне для проведення релігійної служби - ікони, молитовники, свічки тощо.