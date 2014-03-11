Делегація ОБСЄ сьогодні планує прибути до Донецька – губернатор

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута.

«Я розмовляв з нашим воєнкомом області, вони (делегація ОБСЄ) сьогодні прибувають, завтра працюють, переміщаються до Луганська, на післязавтра намічена їхня прес-конференція в Донецьку», - сказав губернатор, відзначивши, що з ним прибуття до Донецька місії ОБСЄ не узгоджувалося, «це їхній план».

«Наскільки я поінформований, у них не вийшла місія в Криму, їх не допустили, навіть обстрілювали, тому вони змінили маршрут і вирішили попрямувати до східних регіонів. Безумовно, Донецьк є головним у східному регіоні, тому вони планують приїхати і на місці оцінити ситуацію», - пояснив Тарута.

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Як повідомляв УНІАН, група ОБСЄ тричі робила спроби потрапити на територію Криму. Так, 6 березня 40 військових і цивільних експертів місії зупинили поблизу міста Армянськ невідомі озброєні особи в цивільному, якими керував чоловік у формі офіцера російської армії та який заявив, що одержав наказ не пускати їх до Криму.

Після цього група попрямувала для перегрупування до Херсона. До делегації приєдналися 12 військових і цивільних осіб із семи країн. 7 березня прес-секретар ОБСЄ Кеті Бьортон повідомила, що групу, направлену на запрошення уряду України державами-членами ОБСЄ до Криму без зброї, повторно не пустили на територію півострова.

8 березня на в'їзді до Криму озброєні люди здійснили попереджувальні постріли у бік групи спостерігачів ОБСЄ і журналістів, не дозволивши їм потрапити на півострів.

Росія заперечує наявність підрозділів своєї армії в Криму, за винятком частин Чорноморського флоту, що перебувають на своїх базах. За даними США, в Криму перебуває вже 20 тис. російських солдатів, Україна заявляє, що їх вже 30 тисяч.