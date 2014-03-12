Міліція взяла під охорону журналістів Луганщини

Про це повідомляє прес-служба обласного управління МВС.

"В останні час в Луганській області почастішали факти перешкоджання виконанню професійних обов'язків журналістами. У зв'язку з цим начальник ГУМВС України в Луганській області генерал-лейтенант міліції Володимир Гуславський підписав розпорядження, згідно з яким маршрути патрулювання правоохоронців будуть максимально наближені до редакцій усіх засобів масової інформації. Дані об'єкти будуть взяті під контроль правоохоронців з метою недопущення будь-яких протиправних дій щодо журналістів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня в Луганську біля будівлі ОДА учасники проросійського мітингу пошкодили відеокамери знімальних груп власних кореспондентів в Луганській області телеканалів «НТН» та «ТРК-Україна».

За фактами перешкоджання журналістській діяльності відкриті кримінальні провадження.