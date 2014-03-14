Диригента Башмета позбавили звання професора Львівської академії за підтримку Путіна

Про це йдеться у заяві вченої ради Львівської національної музичної академії імені М.Лисенка переданій УНІАН.

Як наголошується у заяві вченої ради, 11 березня на сайті Міністерства культури Російської Федерації було опубліковано звернення діячів культури до громадськості на підтримку російської військової агресії в Криму і «цей ганебний факт засвідчив моральну ницість багатьох, відзначених високими нагородами і званнями, митців».

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«Академічна спільнота Львівської національної музичної академії імені М.Лисенка (ЛНМА) шокована тим, що серед підписантів листа – цілий ряд знаних музикантів. Серед них і колишній львів’янин, відомий альтист і диригент Юрій Башмет», - зазначається у заяві.

У 2012 році йому було присуджене високе звання почесного професора ЛНМА імені М. Лисенка.

Члени вченої ради заявляють, що «поставивши свій підпис під зверненням на підтримку військової агресії проти країни де він виріс, Башмет засвідчив що він не гідний не лише голосних титулів, а й величного наймення “Маестро”. З огляду на це, Вчена рада Львівської національної музичної академії імені М.Лисенка ухвалою від 12 березня 2014 р. постановила позбавити Башмета Юрія Абрамовича титулу почесного професора Академії.

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Як повідомляв УНІАН, 11 березня на офіційному сайті російського Міністерства культури був опублікований лист "На підтримку позиції Президента щодо України та Криму". Понад 170 російських діячів культури підтримали політику Путіна. Серед тих, хто підписав лист, актори Олексій Баталов, Сергій Безруков, Михайло Боярський, Василь Лановой, співак Олег Газманов, співачка Надія Бабкіна, піаніст Денис Мацуєв, диригенти Юрій Башмет та Володимир Співаков.