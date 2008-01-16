Україна та ЄС подолали останню перешкоду на шляху до СОТ

Україна та ЄС досягли компромісу в питанні експортних мит, подолавши останню перешкоду на шляху до Світової організації торгівлі (СОТ).

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив в телефонному інтерв’ю з Лондону комісар ЄС з питань торгівлі Пітер МЕНДЕЛЬСОН.

“Я із задоволенням можу сказати, що ми знайшли рішення на базі компромісу, якій не повною мірою задовольнив мене і не повною мірою задовольнив українську сторону, тобто ми вийшли на рівних в підході до цього компромісу, і у будь-якому випадку ми маємо що святкувати, ми можемо святкувати усунення останньої перешкоди для вступу України до СОТ, і я дуже задоволений, що Україна може рухатися тепер вперед”, - сказав комісар ЄС.

Він зазначив, що в ході переговорів Україна, зокрема, погодилася обмежити кількість існуючих експортних мит, і не підвищувати їх в майбутньому. П.МЕНДЕЛЬСОН не надав інших деталей, зазначивши лише, що сьогоднішній день став важливим для України та ЄС.

“Таким чином – це дуже історичний день, дуже важливий прорив і я хочу привітати українських учасників переговорів з результатами і всіх нас – з компромісом”, - заявив П.МЕНДЕЛЬСОН.

Як повідомляв УНІАН, питання експортних мит було останнім питанням, яке Україна мала вирішити на переговорах з ЄС для приєднання до СОТ. ЄС вимагав скасування усіх експортних мит, а Україна, в свою чергу виступала з пропозицією запровадити мораторій на введення нових та не підвищувати ставки існуючих експортних мит.