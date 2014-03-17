У Дніпропетровську затримано 5 сепаратистів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема.

За його словами, співробітники правоохоронних органів зупинили для перевірки автомобіль “Тойота”, з якого одразу вискочили та намагалися втекти 5 осіб, які одразу були затримані і доставлені до Бабушкінського райуправління міліції.

Під час перевірки виявилось, що всі вони - громадяни України. В них вилучено мисливські рушниці, набої 12-го калібру, 5 військових касок, дерев'яні палиці, а також прапори України, Білорусі та Росії.

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“Тобто, ця група, яка за нашою інформацією, займалася сепаратистськими і провокаційними промовами” - сказав Ярема.

Він наголосив, що заходи по всій території України з попередження і запобігання сепаратизму і провокацій, тривають.