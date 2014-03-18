УГКЦ евакуює своїх священиків з Криму
Українська греко-католицька церква вивезла з Криму чотирьох з п'яти своїх священиків через побоювання за їх безпеку після початку військової операції Росії на півострові.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив єпископ УГКЦ для Франції, Швейцарії та країн Бенілюксу отець Борис Гудзяк.
"УГКЦ мала у Криму п'ятьох священників. Ми готувалися створити екзархат УГКЦ в Криму у майбутньому, але зараз ми вивезли чотирьох священників через міркування безпеки", - заявив Гудзяк на прес-конференції.
"Є ознаки небезпеки для священників Греко-католицької церкви у Криму - особливо в останні 72 години", - додав отець Борис.
За його словами, священика УГКЦ Миколу Клича було викрадено минулої суботи і він утримувався протягом 12 годин так званою «самообороною Криму». На дверях помешкань інших священників з'явилися написи "Геть звідси, шпигуни Ватикану!", додав Гудзяк.
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"Кожного разу, коли Росія окуповує Україну, виникає загроза для української церкви і вона піддається гонінням. Так було протягом останніх трьох з половиною століть і зараз те саме бачимо в Криму", - сказав отець Борис.