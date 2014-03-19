Українці пожертвували Міноборони вже понад 16 мільйонів гривень

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Міноборони.

Зокрема, 3 млн. 810 тис. 300 грн перераховано за допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер “565” в підтримку української армії, йдеться в повідомленні.

Також, на користь української армії Апарат ВР пожертвував частиною своєї зарплати.