Українці пожертвували Міноборони вже понад 16 мільйонів гривень
15:35, 19 березня 2014Суспільство
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На рахунки Міністерства оборони України за станом на 12.00 19 березня в рамках акції “Підтримай українську армію” надійшло вже понад 16 млн грн від юридичних та фізичних осіб.
Українці жертвують військам гроші
Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Міноборони.
Зокрема, 3 млн. 810 тис. 300 грн перераховано за допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер “565” в підтримку української армії, йдеться в повідомленні.
Також, на користь української армії Апарат ВР пожертвував частиною своєї зарплати.
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