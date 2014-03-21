Понад 30 кримських татар виїхали до Польщі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

20 березня зафіксовано перші факти, коли громадяни України, які були змушені покинути Кримський півострів, попросили притулку в країнах ЄС.

У пункт пропуску «Шегині» на Львівщині група у складі 32 кримських татар (в тому числі 17 дітей) прибула учора ввечері. Кримські татари повідомили, що проживали поблизу Євпаторії та у зв’язку з тим, що допомагали українським військовослужбовцям їх почала переслідувати так звана нинішня влада Криму. Громадяни повідомили, що з метою уникнення насилля направляються в Республіку Польщу для отримання статусу біженців. Про дану ситуацію українські прикордонники повідомили польських колег.

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Польська сторона прийняла рішення про пропуск групи на свою територію.

У прес-службі зауважили, що нині дедалі більше людей намагається залишити Кримський півострів. Упродовж останніх днів Держприкордонслужба зафіксувала суттєве збільшення потоку громадян і транспортних засобів, які в'їжджають на територію України з АРК. За результатами співбесід встановлено, що вже близько 1 тисячі осіб виїхали з Криму вимушено.