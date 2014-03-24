Україна просить ЮНЕСКО захистити Херсонес

Про це заявив міністр культури Євген Нищук.

«На території Криму є заповідник «Херсонес Таврійський», внесений до списку ЮНЕСКО саме як заповідник, який належить українській державі. На нас покладена місія його збереження, але зараз, коли ми фактично не маємо фізичного доступу для захисту всіх раритетів, експонатів, які там є і які просто безцінні не тільки для України, але і для світу, ми звертаємося до ЮНЕСКО з проханням допомогти нам», - цитує Нищука НБН.

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За словами міністра культури, на сьогоднішній день українські учені фактично втратили доступ до культурних об'єктів після окупації півострова військовими РФ.

Нагадаємо, Херсонес увійшов у список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 2013 році.