Київзеленбуд проведе наймасштабніший суботник 12 квітня о 10-00 в Києві, у парках «Нивки» та «Перемога» розпочнеться наймаштабніший суботник «Чиста столиця починається з мене!».

Організатор заходу - КО "Київзеленбуд". 15 тисяч киян та гостей міста прибиратимуть зазначені парки та інші території, з якими можна познайомитись на офіційному сайті підприємства (http://kievzelenbud.com). Крім прибирання, «Київзеленбуд» разом з киянами висадять по Києву більше 3 тисяч дерев, що були вирощені на плантаціях лісопаркових господарств. Місця проведення суботника є одними з найбільш відвідуваними зонами відпочинку у Києві.

Наприклад, середня чисельність відвідувачів у парку «Перемога» - 2 тисячі осіб у вихідний день і 1000 осіб у будень. У парку «Нивки» - 1770 осіб та 800 осіб відповідно. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном: 068 685 20 20