Ціни на овочі та фрукти в Україні знизилися через проблеми з експортом до РФ

Плодоовочевий індекс за попередній тиждень (15-21 березня) знизився ще на 2,9% після зниження на 0,4% тижнем раніше. У той же час ціни на більшість видів плодоовочевої продукції, як і раніше значно вище торішніх, повідомляє «АПК-Інформ: овочі та фрукти».

«Основною причиною зниження вартості плодоовочевої корзини минулого тижня стало різке падіння цін у сегменті тепличних овочів, виробництво яких продовжувало сезонно збільшуватися, в той час як Росія максимально ускладнила можливості поставок цієї продукції з України, - говорить Тетяна Гетьман, керівник проекту. - При цьому варто також відзначити зростання цін на цитрусові та банани через нестабільність на валютному ринку і зростання цін на капусту внаслідок зниження запасів якісної продукції».

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За інформацією експертів, внутрішній попит на продукцію продовжував залишатися вкрай низьким. При цьому найбільш негативну динаміку фахівці відзначали в АР Крим, де фермери змушені були знижувати ціни на продукцію, намагаючись залучити покупців з інших регіонів України. Однак охочих купувати в АР Крим овочі було небагато, враховуючи складнощі з розрахунками і ризики транспортування продукції з окупованої території.