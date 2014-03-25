Між Керчю та Анапою ходитиме швидкісний катамаран

Російський курорт Анапа відкриє морське повідомлення з кримським містом Керч - тестовий рейс відбудеться в середу, повідомила адміністрація регіону, пишуть РИА Новости.

Уточнюється, що між Анапою та Керчю ходитиме швидкісний катамаран "Сочі-1" - двопалубне судно з кондиціонованими пасажирськими салонами, що мають панорамні вікна, зручні крісла, бари, радіо - й телевізійне обладнання. В катамарані 300 сидячих місць. Воно розвиває швидкість до 34 вузлів (63 кілометри на годину).

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Влада краю впевнена, що розвиток туризму й співпраці в економічній, соціальній і культурній сферах між Кубанню і Кримом "неможливий без налагодження регулярного транспортного сполучення".

"І кроки в цьому напрямку вже робляться. Тепер жителям і гостям головного дитячого курорту Росії - Анапи не доведеться їхати на поромну переправу в Темрюкский район, щоб потрапити до Криму. До Керчі - самого близького до Кубані міста республіки - їх буде доставляти швидкісний катамаран", - йдеться в повідомленні.

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Катамаран переданий в управління Азово-Чорноморського басейнового філії ФГУП "Росморпорт", на борт "Сочі-1" у середу для здійснення пробного рейсу піднімуться представники підприємства, адміністрацій Анапи та Керчі й журналісти.