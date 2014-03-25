Міноборони відкрило “гарячі лінії” для кримських військових

Міністерство оборони відкрило додаткові телефони “гарячої лінії” щодо воєнно-політичної ситуації в Україні та розміщення військовослужбовців, яких виведуть з Криму.

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Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України, з метою оперативного реагування на численні звернення, що надходять від військовослужбовців, членів їхніх сімей та інших громадян стосовно ситуації в Автономній Республіці Крим, у Міноборони та Генеральному штабі Збройних сил започатковано додаткові телефони “гарячої лінії” для отримання інформації за напрямками:

(044) 454-43-85, (044) 454-45-16 – щодо загальної воєнно-політичної ситуації;

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(044) 242-08-64, (044) 242-08-86 – щодо розміщення осіб, які переміщуються з АР Крим та м. Севастополь до материкової частини України;

(044) 520-07-64 – щодо надання медично-консультативної та психологічної допомоги.