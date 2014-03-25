Держзамовлення у вузах не урізатимуть - Міносвіти

Державне замовлення вищим навчальним закладам не зменшуватимуть.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії з засобами масової інформації Міністерства освіти і науки України, про це міністр Сергій Квіт повідомив сьогодні у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на розширеному засіданні Президії Спілки ректорів вищих навчальних закладів.

«На сьогодні є консенсус з Міністерством фінансів і Міністерством економіки про те, що державне замовлення вищим навчальним закладам зменшуватися не буде», - сказав він.

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За словами Квіта, державне замовлення відразу буде розміщено на сайті Міністерства освіти і науки.

«Першочергово державне замовлення розміщуватиметься в тих університетах, де якісно здійснюється підготовка. І, звичайно, все це буде відкрито і прозоро», - зазначив Квіт.

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Міністр звернув увагу на прийняту урядом постанову про економію бюджетних коштів. Зокрема, він виділив три позиції: стосовно продажу автомобілів; заборони заповнювати вакантні посади; обмеження щодо відряджень за кордон. Він повідомив, що обмеження стосуються органів державної влади, передусім, та закладів, які засновані цими органами.

«Ми створили робочу групу між Міністерством фінансів, Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ та Міністерством освіти і науки про внесення роз’яснень до цієї постанови. Будуть винятки для вищих навчальних закладів», - наголосив Квіт.