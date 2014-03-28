У п'ятницю збережеться весняне тепло, місцями дощитиме
09:31, 28 березня 2014Суспільство
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Погода в Україні на 28 березня буде теплою, на частині території країни пройдуть дощі.
В Україні зберігається весняна погода / Wikimedia
Дощі очікуються в західних, південних і східних областях України, на решті території - мінлива хмарність, температура від +11 до +18 градусів, повідомляє ТСН з посиланням на Гідрометцентр.
На сході очікується температура від +11 до +13 градусів, в центрі від +11 до +16 градусів, на півдні від +14 до +17 градусів, на заході від +11 до +18 градусів, на півночі від +12 до +14 градусів.
В Києві мінлива хмарність, без опадів, температура вночі від +5 до +7 градусів, вдень від +12 до +14 градусів.
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