Новий начальник ДАІ хоче скасувати допустиме перевищення швидкості у 20 км/год

"Що стосується маржі в 20 км/год, її треба прибрати. Такого немає ніде в Європі", - наголосив Сіренко.

Також він заявив, що питання про збільшення швидкісного режиму винесено на обговорення.

Про це він сказав в інтерв'ю "Комсомольська правда в Україні".

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"Це стосується не тільки Києва, але і всіх великих міст. От в Києві запропонували підняти ліміт на 21 ділянці. У підсумку люди підтримали лише 11. Приміром, щодо Малої окружній суперечок не виникло, а ось проспект Перемоги, на якому ми хотіли виставити ліміти 80 км/год, люди не підтримали. Ми і далі будемо аналізувати, де можна збільшити швидкість. На небезпечних ділянках, біля шкіл швидкість плануємо, навпаки, знизити", - наголосив новопризначений начальник ДАІ.