На Хмельниччині на місці пам'ятника Леніну обладнали "ганебний стовп" для російських політиків

У Хмельницькій області жителі райцентру Шепетівка перетворили постамент знесеного в ніч на 7 лютого пам'ятника Леніну в ганебний стовп Володимира Путіна, Валентини Матвієнко і російських сенаторів - уродженців України, які дозволили Путіну ввести війська на територію своєї батьківщини: львів'янина Юрія Бірюкова, Анатолія Бондарука та Олега Ткача з Козятина, що на Вінниччині, Володимира Кулакова з Білої Церкви, донеччанина Миколи Рижкова, Миколи Максюти з Кіровоградщини, маріупольця Миколи Сабліна, повідомляє ZN.UA.

Шепетовцы звернулися до СБУ з вимогою заборонити Валентині Матвієнко в'їзд в Україну.Читайте такожСпікер Ради Федерації РФ заявила, що підтримає приєднання Криму

Сама Матвієнко заявляє, що не відчуває теплих почуттів до Шепетівці: "Ми звідти виїхали, коли мені було три роки". При цьому вона замовчує, що росла все ж в Україні - адже в 1952 р. її сім'я переїхала в Черкаси.