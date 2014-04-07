Запорізький школяр став «Фінансовим генієм» року і заробив 50 000 гривень

«Звичайно ж, я сподівався на перемогу, так як в нашій школі дуже сильний курс економіки та дуже сильні вчителі, - сказав переможець олімпіади Сергій Аларікі. - Отримані гроші я хочу використовувати на стажування в Англії, оскільки, сподіваюся, поступити в університет на бюджет».

У фіналі олімпіади боролися 22 юних фінансисти, які отримали максимальну кількість балів у першому турі змагань. Серед претендентів на звання «Фінансового генія» виявилися школярі з 15 міст: Сум, Мени, Дрогобича, Чернігова, Львова, Івано-Франківська, Харкова, Севастополя, Запоріжжя, Хмельницького, Чернівців, Рівного, Сімферополя, Хорола та Коломиї. Замість аркушів паперу і ручок на робочих місцях учасників були ноутбуки і мобільні телефони, а звичні тести і завдання замінили бізнес-кейси, розроблені топ-менджерами банку. Також фіналісти взяли участь у захоплюючому квесті і командних змаганнях. Переможця оголосив Голова Правління Приватбанку Олександр Дубілет.

«Фінансист - це дуже цікава робота в фінансових компаніях, банках. Я сподіваюся, що беручи участь у такій незвичайній олімпіаді, ви в цьому ще раз змогли переконатися, - говорить Олександр Дубілет. - І я, звичайно ж, запрошую всіх юних фінансистів після закінчення навчання на роботу в банк».

Всього стати «Фінансовим генієм» у цьому році захотіли більше 1 200 випускників шкіл з 160 міст України. Всеукраїнська економічна олімпіада «Фінансовий геній» стартувала 1 лютого. Протягом чотирьох тижнів через Інтернет конкурсанти виконали чотири блоки завдань (тести та завдання на різні теми з економіки, фінансів, банківської справи), за результатами яких найкращі олімпійці вийшли у фінал.

Довідка. Освітня програма «Юніорбанк» стартувала в 2009 році в Україні. Сьогодні Юніорбанк працює в Україні, Грузії і Латвії, об'єднуючи понад 600 000 школярів. В рамках проекту ПриватБанк не тільки надає можливість безкоштовно навчатися фінансової грамотності дітям і підліткам, але і підтримує спортивний рух і програми здорового способу життя школярів. Програма «Юніорбанк» принципово відрізняється від звичних шкільних програм і курсів. Насамперед це захоплюючий матеріал, мультфільми, презентації, ігри і навіть соціальна мережа юних банкірів.