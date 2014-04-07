Із Криму виведено вже понад 2,2 тис. українських військових з родинами – Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник начальника Головного командного центру Збройних сил України Олександр Розмазнін під час брифінгу в Кабінеті міністрів.

"На сьогодні вийшло більше 2 тис. 200 на територію України. Там перебуває, за нашими підрахунками, ще стільки ж. Згідно інформації, яку я особисто отримую, це може бути більше", - зазначив він.

Розмазнін уточнив, що 2,2 тис. - це кількість з родинами, без родин - близько 2 тис. військовослужбовців.

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За його словами, зв'язок між Генштабом, Міноборони та військовослужбовцями в Криму підтримується постійно.

Розмазнін також повідомив, що "на даний момент вивезено більше 200 одиниць техніки: 41 танк, 180 автомобілів, інженерна техніка", готується вивезення повітряної техніки.