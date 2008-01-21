Завтра визначать суму компенсації інвесторові ТРЦ «Троїцький»

Завтра Кабінет міністрів має визначити суму компенсації інвестору, який планував побудувати торговельний центр перед НСК «Олімпійський» у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник глави Секретаріату Президента України Юрій БОГУЦЬКИЙ.

«Завтра в уряді Президент доручив провести остаточну нараду щодо компенсацій, які можуть бути виплачені інвестору, але Президент чітко поставив завдання, що завтра мають бути вирішені усі питання з урахуванням інтересів інвестора, але побудовані споруди мають бути зняті», - наголосив Ю.БОГУЦЬКИЙ.

Водночас він зауважив, що, виходячи з доручень Президента, київська влада пропонує зосередитись на будівництві альтернативного стадіону для проведення у Києві фінальних матчів Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Ю.БОГУЦЬКИЙ нагадав, що на сьогодні розглядається два варіанти – будівництво стадіону на Дарниці, на території, що належить Міністерству оборони, другий – на території Національного виставкового центру “Експоцентр України”.

Як зауважив заступник глави Секретаріату, передбачається, що будівництво усіх об’єктів до Євро-2012 в Україні коштуватиме понад 126 млрд. грн., з них 26 млрд. грн. - з державного бюджету, а решту планується профінансувати за рахунок інвесторів. За його словами, лише на будівництво інфраструктури в Києві з держбюджету планується витратити 4 млрд. грн.

За словами Ю.БОГУЦЬКОГО, щоб залучити такий обсяг інвестицій, необхідно створити пільгові умови для інвесторів. За його словами, відповідні доручення дані міністру економіки та міністру фінансів, зокрема, у частині внесення змін до українського законодавства.

Як повідомляв УНІАН, УЄФА наполягає на неможливості проведення на НСК «Олімпійський» матчів фіналу Євро-2012, якщо не буде демонтовано ТРЦ «Троїцький» перед стадіоном.

17 січня 2008 року Генеральна прокуратура України направила до Господарського суду Києва позов про зобов`язання ТОВ «Юджин» знести об`єкт незавершеного будівництва біля НСК „Олімпійський”.

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ 17 січня висловив готовність вирішити питання щодо знесення ТРЦ «Троїцький».

Власником ТРЦ «Троїцький» є ЗАТ «Нест-Ханнер», створене українським ВАТ “НЕСТ» і литовським ВАТ «HANNER».

Сумарний обсяг інвестицій у будівництво ТРЦ становить 95 млн. дол.

Введення ТРЦ в експлуатацію планувалося на лютий-березень 2007 року.