Президент відрядив Тіберія Дурдинця до наркокомісії ООН

Ця посада - для заступників голови СБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив заступника голови Служби безпеки України – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Тіберія ДУРДИНЦЯ представником України у Комісії ООН з наркотичних засобів. Відповідне розпорядження розміщено на офіційному сайті глави держави. Даним розпорядженням звільнено від виконання цих обов`язків заступника голови СБУ Валерія ПІДБОЛЯЧНОГО.

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