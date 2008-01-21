Президент відрядив Тіберія Дурдинця до наркокомісії ООН
23:07, 21 січня 2008Суспільство
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Ця посада - для заступників голови СБУ
Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив заступника голови Служби безпеки України – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Тіберія ДУРДИНЦЯ представником України у Комісії ООН з наркотичних засобів.
Відповідне розпорядження розміщено на офіційному сайті глави держави.
Даним розпорядженням звільнено від виконання цих обов`язків заступника голови СБУ Валерія ПІДБОЛЯЧНОГО.
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