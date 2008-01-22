Світові фондові ринки впали на Україну

Вчора по всіх світових фондових ринках прокотилася хвиля падінь, викликана побоюваннями рецесії економіки США, пише "Коммерсантъ-Україна". Після обвалу азіатських індексів продажі почалися в Європі. Український індекс ПФТС впав на 2,45%, опустившись до рівня кінця минулого року. Навіть якщо влада США вирішить піти на рішучі стабілізаційні заходи на ринку іпотеки, ситуація на фондових ринках врегулюється не скоро, упевнені експерти.

У п`ятницю президент США Джордж Буш на виступі в конгресі США запропонував вжити ряд заходів зі стабілізації американської економіки, яка постраждала від іпотечної кризи і пов`язаних з нею хвилювань на фінансових ринках. Президент запропонував ввести податкові пільги для сімей, а також заохотити інвестиції з боку компаній і створення 500 тис. робочих місць. Хоча деталі плану пан Буш не розкрив, експерти оцінили його реалізацію в $150 млрд (близько 1% ВВП США). Втім, виступ не вплинув позитивно на ринки. "Про проблеми в економіці США було відомо і раніше, але своїм виступом президент США Джордж Буш офіційно визнав їх", - сказав головний економіст ІК "Тройка Диалог" Антон Струченевський. В результаті американські індекси втратили до 0,6%.

Не дивлячись на те що зниження в США було незначним, на азіатських майданчиках відбувся рекордний обвал. Японський Nikkei втратив учора 3,86%, китайський Shanghai composite - 5,14%, індійські індекси - від 7,4% до 9,75%. "Азіатські інвестори хвилюються, що спад в економіці США відіб`ється на розвитку глобальної економіки", - говорить керівник активами Alfa Capital Андрій Кілін. У Європі найбільший обвал відбувся на німецькій біржі. Індекс DAX втратив 7,16% - це найзначніше падіння з 2003 року. Британський FTSE - 5,48%, французький CAC - 6,83%. Світовий зведений індекс акцій MSCI World впав на 2,6%, що є максимальним зниженням з 2003 року. "Хоча торгів на фондових майданчиках США вчора не було у зв`язку з національним святом, одним з чинників світових панічних продажів стало зниження ф`ючерсів на американські індекси", - відзначає начальник управління продажів фінкорпорації "Уралсиб" Денис Заболотнєв. За даними на 19.00 за київським часом, падіння ф`ючерсів на американські індекси перевищило 4%.

Інвестори побоюються, що спад у глобальній економіці приведе до зниження прибутків корпорацій. "Виводячи гроші з фондових ринків, вони вважають за краще тримати свої заощадження в наявній валюті", - відзначає гендиректор УК "Альянс Контіненталь" Олексій Чаленко. "Інвестори дивляться на безпечні активи, такі як швейцарський франк і золото, ціна якого останнім часом значно виросла", - додає головний економіст по Європі Moody`s Economy.com Метью Кернс. Минулого року дорогоцінний метал подорожчав на 31%, 14 січня ціна на тройську унцію золота досягала рекордних $914,3 за унцію.

Падіння російських індексів вчора стало рекордним з червня 2006 року. Російський індекс РТС вперше з вересня опустився нижче за психологічний рівень в 2000 пунктів і, втративши 7,38%, закрився на рівні 1999,83. Абсолютна зміна індексу РТС склала 159,27 пунктів, що є історичним рекордом.

На українському фондовому ринку місцеві гравці, слідуючи світовій тенденції, активно продавали акції "блакитних фішок", що привело до падіння індексу ПФТС на 2,45%. Трейдер ІК "Ренесанс Капітал Україна" Михайло Заводовський розповів Ъ, що найбільш велика фіксація прибутку відбулася зранку, після чого торговці трохи заспокоїлися. Вже до 14.00 почалася друга хвиля продажів, яка тривала до кінця торгової сесії. "В основному розпродавалися всі ліквідні акції, які з початку року добре виросли, наприклад Єнакіївського метзаводу (на 3,47%), `Маріупольтяжмашу` (5,54%), Алчевського меткомбінату (5,92%), `Центренерго` (4,94%), `Донбасенерго` (5,53%), `Західенерго` (2,74%)",- повідомив пан Заводовський. Котирування по купівлі виросли лише у "Арселор Міттал-Кривий Ріг" і шахти "Комсомолець Донбасу" - на 1,31% і 0,62% відповідно, з акціями яких було проведено три операції. На думку трейдера ІК Alfa Capital Дениса Долматова, для українського ринку це не критичне падіння, оскільки реальних причин для корекції ринку немає. "Всі розуміють, що український ринок в 2008 році виросте на 20-45%", - говорить він.

Брокер ІК Concorde Capital Анастасія Назаренко відзначає, що з серпня 2007 року, коли почали виявлятися перші ознаки іпотечної кризи в США, індекс ПФТС зріс на 24%. "За останні декілька днів ми втратили не більше 4-5%. Тобто, для нас ці 2,4% абсолютно не критичні, тоді як Росія зросла на 20%, а втратила вже мало не всі 15%", - говорить брокер. За її словами, у ПФТС було декілька заявок на купівлю акцій нижче за ринкову ціну, але це не спрацювало, оскільки інвестори ще не готові продавати акції за будь-яку ціну. "Серед фінансових ринків світу однією з найменш схильних до світової фінансової нестабільності виявилася Україна, - заявила вчора заступник директора паризького офісу агентства Standard & Poor`s Катерина Трофімова.- Однією з причин цього є вузькість фондового ринку і його низька ліквідність".

Начальник відділу продажів ІК "Трійка Діалог Україна" Володимир Грищенко вважає, що у разі подальшого підтвердження уповільнення розвитку світової економіки індекс ПФТС може впасти на 10-24%: "Заробивши минулого року на українському ринку непогані гроші, інвестори починають закривати позиції, щоб компенсувати збитки на американському і європейському ринках". За його словами, зменшити песимізм інвесторів може майбутнє пониження облікової ставки ФРС. "Але враховуючи, що ситуація значно погіршала, анонсоване раніше ФРС пониження на 0,5% нічого не змінить, оскільки всі розраховують на 0,75%", - говорить він. "Інвестори вважають, що ні урядовий пакет, ні величезне зниження ставки ФРС не допоможуть уникнути спаду в економіці США", - заявив глава дослідницької компанії Inverseguros Альберто Ролдан.