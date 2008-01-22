На автошляху Дніпропетровськ-Київ перекинулася маршрутка: 6 поранених

Вчора близько 18 години у Криничанському районі на автошляху Дніпропетровськ-Київ перекинулася маршрутка з 16 пасажирами, 6 з яких травмовано та госпіталізовано до районної лікарні. Про це УНІАН повідомили в головному управлінні МНС в Дніпропетровській області.

Водій маршрутного таксі марки «Мерседес-Бенс-312», рухаючись за маршрутом Дніпропетровськ - Кривий Ріг, не впорався з керуванням, в результаті мікроавтобус перекинувся.. Серед постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді 4-річна дитина. Рятівники МНС Криничанського районного відділу вилучили постраждалих з пошкодженого мікроавтобуса.