Донецький мер «чисто конкретно» поговорив з Лужковим

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО повідомив, що на зустрічі з мером Москви Юрієм ЛУЖКОВИМ йшла "дуже серйозна конструктивна розмова".

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЛУК’ЯНЧЕНКО повідомив журналістам сьогодні на прес-конференції в Донецьку, коментуючи свою поїздку до Москви 16 січня, де разом з мерами Дніпропетровська, Харкова, Запоріжжя та інших міст України зустрівся з Ю.ЛУЖКОВИМ.

"Ми впродовж години вели дуже серйозну конструктивну розмову щодо виконання планів соціально-економічного розвитку, розвитку міської інфраструктури, підбили підсумки 2007 року, і кожен поділився, чим займатиметься в 2008 році. Розмова йшла чисто конкретна", - сказав мер Донецька.

За його словами, на зустрічі "цифри бюджету обговорювалися". "Я можу назвати сьогодні бюджет Москви - 41,8 мільярди доларів. Це схоже на бюджет нашої держави Україна, напевно, трохи більше", - зазначив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Він також повідомив, що Донецьк братиме участь в одній з номінацій конкурсу "Краще місто СНД".

"Коли буде оголошено формат конкурсу, ми обов`язково братимемо участь”, - сказав мер Донецька.