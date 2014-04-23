Зустріч заступника міністра доходів і зборів України з особовим складом слідчо-оперативних підрозділів управління фінансових розслідувань

23 квітня 2014 року о 14-00 годині відбудеться зустріч Заступника Міністра доходів і зборів України Володимира Хоменка з особовим складом слідчо-оперативних підрозділів управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві. Місце проведення заходу: конференц-зала ГУ Міндоходів у м. Києві, 11 поверх. Адреса проведення заходу: м. Київ, вул. Шолуденка 33/19. З приводу акредитації журналістів звертатись за тел: 461-77-30, (067) 236-41-16 – Микола Ковтуненко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter