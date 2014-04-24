Кабмін збільшив оклади бюджетників

Про це йдеться в постанові уряду № 110, оприлюдненому на сайті уряду.

Як зазначається в тексті постанови, тарифні ставки з 1 жовтня 2014 року у штатному розписі посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери встановлюються у таких розмірах:

1-го тарифного розряду - 1218 грн.;

2-го тарифного розряду - 1223 грн.;

3-го тарифного розряду - 1233 грн.;

4-го тарифного розряду - 1243 грн.;

5-го тарифного розряду - 1253 грн.;

6-го тарифного розряду - 1263 грн.

Відповідно до вимог законодавчої бази, з 1 січня 2013 року по 1 жовтня 2014 року посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду в сумі 852 грн.