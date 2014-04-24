Кабмін збільшив оклади бюджетників
03:53, 24 квітня 2014Суспільство
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Кабінет міністрів України прийняв постанову про збільшення посадових окладів працівників бюджетної сфери з 1 жовтня 2014 року.
Кабмін збільшив оклади бюджетників
Про це йдеться в постанові уряду № 110, оприлюдненому на сайті уряду.
Як зазначається в тексті постанови, тарифні ставки з 1 жовтня 2014 року у штатному розписі посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери встановлюються у таких розмірах:
1-го тарифного розряду - 1218 грн.;
2-го тарифного розряду - 1223 грн.;
3-го тарифного розряду - 1233 грн.;
4-го тарифного розряду - 1243 грн.;
5-го тарифного розряду - 1253 грн.;
6-го тарифного розряду - 1263 грн.
Відповідно до вимог законодавчої бази, з 1 січня 2013 року по 1 жовтня 2014 року посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду в сумі 852 грн.
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