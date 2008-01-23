Тимошенко подзвонила в Москву сказати, що буде пізніше

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО і глава російського уряду Віктор ЗУБКОВ у телефонній розмові обговорили питання візиту українського прем`єра до Росії.

Про це повідомляє Прайм-ТАСС з посиланням на прес-службу уряду РФ.

Під час розмови обговорювалася можливість візиту Ю.ТИМОШЕНКО до Росії в третій декаді лютого.

У прес-службі повідомили, що розмова відбулася за ініціативою української сторони.

Під час розмови глави урядів обговорили питання торговельно-економічної співпраці двох країн.