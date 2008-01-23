Тимошенко подзвонила в Москву сказати, що буде пізніше
19:17, 23 січня 2008Суспільство
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Прем`єри поспілкувались щодо торгівлі та економіки
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО і глава російського уряду Віктор ЗУБКОВ у телефонній розмові обговорили питання візиту українського прем`єра до Росії.
Про це повідомляє Прайм-ТАСС з посиланням на прес-службу уряду РФ.
Під час розмови обговорювалася можливість візиту Ю.ТИМОШЕНКО до Росії в третій декаді лютого.
У прес-службі повідомили, що розмова відбулася за ініціативою української сторони.
Під час розмови глави урядів обговорили питання торговельно-економічної співпраці двох країн.
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