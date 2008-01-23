Міноборони вирішило перенести Чернігівську РЛС подалі від міста

Міністерство оборони прийняло рішення про переміщення радіолокаційної станції, щодо розміщення якої у Чернігові протестували місцеві жителі і керівництво міста, у віддалене від населених пунктів місце.

Як повідомляє офіційний веб-портал Чернігівської міської ради, за пропозицією Ради національної безпеки та оборони України, з метою урегулювання конфлікту з місцевим населенням, Міноборони прийняло рішення про переміщення РЛС на територію колишнього сховища мінеральних та отруйних сільськогосподарських хімікатів поблизу села Улянівка Чернігівського району.

Як сказано в повідомленні, тепер відстань до найближчого житла становитиме щонайменше три кілометри.

За даними Чернігівської міськради, переїзд РЛС на нове місце, за попередніми підрахунками, коштуватиме державі 1,2 млн. грн., оскільки на відведеній території необхідно зняти півметровий шар отруєного хімікатами грунту і завезти нову землю.

Щоб не допустити нових непорозумінь, працівникам Чернігівської санепідемстанції дозволено у будь-який момент відвідувати військову частину і проконтролювати роботу РЛС.

Довідка УНІАН. Радіолокаційний підрозділ у Чернігові був розміщений у 2005 році на території колишнього військового аеродрому на околиці міста. Мешканці житлових будинків і власники дачних ділянок, розташованих неподалік, постійно висловлювали невдоволення щодо сусідства з військовим об’єктом. Людей непокоїло, що випромінювання РЛС шкідливо впливає на здоров’я.

Командування Повітряних сил ЗСУ дало вказівку замінити радіолокаційну станцію 19Ж6 на РЛС П-18, потужність електромагнітного випромінювання якої у декілька разів менша, однак дане рішення не задовольнило населення і керівництво Чернігова. Вони продовжували вимагати розміщення небезпечного об’єкту подалі від обласного центру.