Костянтин Ернст після розмови з Путіним намагався покінчити з собою - ЗМІ

Генеральний директор Першого каналу Костянтин Ернст намагався покінчити життя самогубством.

Про це повідомляє джерело в керівництві телекомпанії, що побажав залишитися невідомим, пишуть у блозі на newsstreet.ru.

Увечері 30 квітня Ернст мав тривалу телефонну розмову з Олексієм Міллером і Володимиром Путіним, після чого прибув додому в розладнаному стані і закрився у своєму кабінеті. Незабаром його співмешканка Лариса Синельщикова почула звук пострілу.

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Костянтин Львович госпіталізований у ФГБУ «Клінічна лікарня» Управління справами Президента Російської Федерації з вогнепальним пораненням щоки і язика та знаходиться без свідомості. Прес-служба Першого каналу й лікарі відмовляються коментувати цю інформацію.

Зазначимо, що про вчинену Ернстом спробу самогубства повідомили ще вчора, але спростувань досі немає, що може бути непрямим підтвердженням цієї інформації.